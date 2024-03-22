حوار مؤثر بين والد حنان وعرب السويركى.. أهم أحداث الحلقة 11من "حق عرب"

حوار مؤثر دار بين الغرباوي والد حنان وعرب السويركي أثناء زيارة الأخير لحنان بعد محاولة انتحارها ، في أحداث الحلقة11 من مسلسل حق عرب.

,قال الغرباوي: "بنتي بتضيع مني يا عرب عمرها ما غلطت واتربت على إيدك، ولولا الظروف اللي إحنا فيها عمرها ماكانت هتسمع كلام الشيطان، عشان خاطري سامحها يا ابني“، وعرب يرد: ”محتاج بس يومين أفكر وأكون مع نفسي".

أهم أحداث الحلقة العاشرة

وتواترت الأحداث بالحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي عمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح له بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

ليذهب عرب السويركي لحنان الغرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.