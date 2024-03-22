"حنان تتوسل للسويركى لمسامحتها" ضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل "حق عرب"

“جرح إيدي يومين ويطيب لكن جرح قلبي عمره ما هيطيب ” هذه الجملة قالتها “حنان” لعرب السويركي أثناء زيارته لها في المستشفى بعد محاولة انتحارها في أحداث الحلقة 11 من مسلسل حق عرب.

وأضافت حنان ل عرب قائلة : “ عرفت تقسى عليا إزاي كده يا عرب كنت عرفه إن هيجي اليوم وتعرف سري إنما فكرتك هتسامحني ” لكن رد عليها عرب قائلا :" المسامح ربنا، كنت معاكي مغمض عنيا وعمري ما وثقت في حد غيرك وكسرتي جت على إيدك "

أهم أحداث الحلقة العاشرة

وتواترت الأحداث بالحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي عمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

وكشف عملها المشبوه عن طريق شقيقه علي الذي صرح له بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

ليذهب عرب السويركي لحنان الغرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.



قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.