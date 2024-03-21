الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص دهستهم سيارة فى الشيخ زايد

إصابة 4 أشخاص
إصابة 4 أشخاص

شهدت مدينة الشيخ زايد بالجيزة، اصابة 4 أشخاص إثر دهس سيارة لهم عقب دخول قائدها في غيبوبة سكر أمام هايبر شهير.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث دهس ووجود مصابين أمام هايبر وان بمدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ب4 أشخاص مما تسبب في اصابتهم عقب دخول قائد السيارة في غيبوبة سكر جرى نقل المصابين إلي المستشفي وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اصابة 4 أشخاص دهس سيارة مدينة الشيخ زايد غرفة عمليات النجدة

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