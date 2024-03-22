الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد آخر يوم فى شهر رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

موعد آخر يوم فى شهر رمضان 2024، وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

موعد آخر يوم فى شهر رمضان 2024

جرت العادة  أن تقوم دار الإفتاء المصرية  كل عام باستطلاع هلال شهر شوال 1445، فى اليوم الـ 29 من شهر رمضان كل عام  ومن ثم تعلن عن  موعد اليوم الأول من عيد الفطر كل عام.

وينتظر المصريون هذا العام  استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال شهر شوال فى اليوم التاسع والعشرين من رمضان الحالى والموافق يوم الاثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسينتهي شهر رمضان يوم الإثنين، أما إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبذلك يكون موعد انتهاء شهر رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

موعد صلاة التراويح اليوم الخميس 11 رمضان 2024 وحكم إقامتها في المساجد

موعد أول أيام عيد الفطر 2024

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، في وقتٍ سابق، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 30 يومًا وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الفطر؛ هو يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بناء على ما نشر فى الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصرى يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 (أول أيام عيد الفطر) وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل المقبل (ثالث أيام العيد)

الإجازات الرسمية في 2024

يوم الخميس 25 /4/ 2024- عيد تحرير سيناء

يوم الأربعاء 1 /5/ 2024- عيد العمال

يوم الاثنين 6 /5/ 2024- شم النسيم

موعد عيد الأضحى 2024

الأحد 16 /6/ 2024 - وقفة عيد الأضحى 2024

الاثنين 17 /6/ 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024

الثلاثاء 18 / 6/ 2024 ثاني أيام عيد الأضحى 2024

الأربعاء 19/ 6 /2024 ثالث أيام عيد الأضحى 2024

الخميس 20 /6/ 2024 رابع أيام عيد الأضحى 2024

الأحد 30/6/2024 ثورة 30 يونيو

الإثنين 8 /7/ 2024- رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 23 /7/ 2024- ثورة 23 يوليو 1952

الاثنين 16 /8/ 2024- المولد النبوي الشريف

الأحد 6 /10 /2024 - ذكرى نصر 6 أكتوبر 19.

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