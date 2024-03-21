شكرى: اجتماع مرتقب للخبراء لبحث زيادة المساعدات لقطاع غزة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، إنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين، وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وأضاف: نعمل لتطوير العلاقات المصرية الأمريكية لتعزيز أمن الإقليم، لافتًا أن هناك 1.4 مليون فلسطيني يعانون كارثة إنسانية في رفح الفلسطينية، والمجتمع الدولي أكد ضرورة تجنب عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأوضح أن هناك اتفاقا عربيا أمريكيا على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى اجتماع مرتقب للخبراء لبحث زيادة المساعدات لقطاع غزة.