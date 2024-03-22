مسؤولون أمريكيون: بلينكن حث قطر على تهديد حماس مع تعثر محادثات وقف النار

وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة صارمة إلى قطر أخبر حماس أنه يجب عليها تنفيذ اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف الحرب في غزة أو المخاطرة بالطرد من العاصمة القطرية الدوحة، حيث قال كبار أعضاء وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة سي إن إن.

وجاءت الضغوط الأمريكية في وقت تعثرت فيه المفاوضات بين حماس وإسرائيل، قبل أن تعود حماس إلى طاولة المفاوضات بمجموعة جديدة من المطالب التي تمت مناقشتها هذا الأسبوع في الدوحة.

وساطة مصرية قطرية

وكانت المحادثات غير المباشرة، التي عقدت بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية، هي الأولى التي تعقد في الدوحة على هذا المستوى منذ أسابيع ومن المقرر أن تستأنف يوم الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة إن بلينكن سلم الرسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اجتماع في واشنطن يوم 5 مارس.

وقال مسؤولون أمريكيون إن قطر، التي كانت شريكًا مهمًا للولايات المتحدة في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فهمت الرسالة واستقبلتها دون معارضة كبيرة.

ولم يعلق المسؤولون القطريون على الاجتماع المحدد لكنهم قالوا إنهم يمارسون ضغوطًا هائلة على حماس. ومن غير الواضح ما إذا كانت قطر قد سلمت هذا التحذير لقادة حماس.

وفي حين أن رسالة بلينكن هذا الشهر كانت قاسية، فإن إدارة بايدن تناقش بنشاط مع قطر علاقتها مع حماس منذ أن نفذت الحركة هجومها الوحشي على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وخلال ذلك الاجتماع، اقترح الأمير أن البلاد ستكون على استعداد لطرد قادة حماس من الدوحة إذا طلبت منهم الولايات المتحدة القيام بذلك، وفقًا لمصادر مطلعة على الاجتماع، لكن الأمير أخبر بلينكن أيضًا أن حماس مستعدة لتسليم بعض الرهائن، ووافق بلينكن على أنه سيكون من الجيد اغتنام الفرصة لإخراج الرهائن، الأمر الذي أدى إلى إطلاق عملية التفاوض بأكملها، حسبما قالت مصادر منفصلة مطلعة على الاجتماع لشبكة CNN.

واستمرت المحادثات لعدة أشهر وأسفرت عن توقف مؤقت للقتال وإطلاق سراح محدود للرهائن في نوفمبر.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الرسالة التي أرسلها بلينكن في وقت سابق من هذا الشهر كانت مدفوعة بالإحباط الأمريكي بشأن بطء وتيرة التقدم في المفاوضات.