مسؤول حوثي: أكدنا لروسيا والصين أن سفنهما ستمر من البحر الأحمر بـ"سلام"

أكد مسؤول حوثي، اليوم الخميس، لروسيا والصين أن سفنهما ستمر من خطوط ملاحة البحر الأحمر بـ"سلام"، حسبما أفادت وكالة رويتر الاخبارية.

وقال محمد عبد السلام كبير مفاوضي حركة الحوثي لرويترز يوم الخميس إن الحوثيين قدموا ضمانات لكل من الصين وروسيا بأن سفنهم ستمر بأمان عبر البحر الأحمر.



روسيا والصين تتوصلان إلى اتفاق شحن مع الحوثيين

وفي السياق ذاته، أكدت جماعة الحوثي التي تتخذ من اليمن مقراً لها أنها لن تُستهدف سفن البلدين في البحر الأحمر أو خليج عدن.

وأفادت وكالة رويترز يوم الخميس نقلاً عن مصادر أن الحوثيين المتمركزين في اليمن أبلغوا روسيا والصين أن سفنهم يمكنها الإبحار بحرية عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون خوف من التعرض لهجوم.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر للمنافذ إنه تم التوصل إلى التفاهم خلال محادثات في عمان شارك فيها دبلوماسيون روس وصينيون وشخصية سياسية بارزة في الحوثيين.

ووفقا لمصادر بلومبرج، في مقابل الوعد بالمرور الآمن للسفن، يريد الحوثيون من البلدين تقديم الدعم السياسي للجماعة في الهيئات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونفذ الحوثيون العشرات من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل حركة الشحن عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ونتيجة لذلك، توقفت العديد من شركات الشحن الكبرى عن استخدام قناة السويس، وبدلاً من ذلك تقوم بإعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

ويهاجم الحوثيون السفن التي يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل فيما أنه عرض "للتضامن" مع الشعب الفلسطيني في ضوء الحرب في غزة، وبعد أن نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عددًا من الضربات على منشآت الحوثيين في اليمن، قالت الجماعة إنها ستهاجم الآن أيضًا السفن التابعة لكلا البلدين.

ومؤخرا ، ضربت صواريخ يمنية السفينة التجارية True Confidence في خليج عدن في وقت سابق من هذا الشهر، مما تسبب في أول حالة وفاة منذ أن بدأت الجماعة هجماتها، وقال الحوثيون أن السفينة أمريكية.

ومع ذلك، وفقًا لمصدر بلومبرج، كانت السفينة مملوكة لشركة Oaktree Capital ومقرها لوس أنجلوس، لكن شركة جديدة غير أمريكية استحوذت عليها.