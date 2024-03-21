سي ان ان: مجلس الأمن يُصوت على قرار امريكي لوقف حرب غزة هذا الأسبوع

أكد مصدر مطلع لشبكة “سي إن إن” اليوم الخميس، إن التصويت على قرار أمريكي في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار قد يتم هذا الأسبوع.

وأضاف أنه من الممكن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ويدعو القرار، الذي تعمل عليه الولايات المتحدة منذ أسابيع، إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".

محاولة ضمان اقرار مشروع قرار امريكي

وقال الدبلوماسي إن العمل جار لمحاولة ضمان إقرار القرار، لكن روسيا هددت في الماضي باستخدام حق النقض.

ويأتي القرار الأمريكي بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عدة قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بعد استخدام حق النقض ضد مشروع قرار جزائري في أواخر فبراير/شباط، إن ذلك "سيعرض المفاوضات الحساسة للخطر".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة الأربعاء إنه يأمل "بشدة أن تدعم الدول" القرار الأميركي.

وبحسب نص من وزارة الخارجية: “أعتقد أن ذلك سيبعث برسالة قوية، إشارة قوية، وبالطبع، نحن نقف مع إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، للتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، ولكن في الوقت نفسه، من الضروري أن نساعد المدنيين الذين يتعرضون للأذى والذين يعانون بشدة.

وأضاف: "نركز عليهم، ونجعلهم أولوية، ونحمي المدنيين، ونقدم لهم المساعدة الإنسانية".

وقبيل اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، إن الوضع في غزة "ليس (مجرد) أزمة إنسانية"، بل "فشل للإنسانية".