الخميس 21 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

صاحبة المشروع القومي لمحو الأمية.. من هي الدكتورة "مايسة المفتى" التي كرمها الرئيس السيسي؟

الدكتورة مايسة أنور
الدكتورة مايسة أنور المفتي

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة مايسة أنور المفتى، صاحبة المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك في يوم المرأة المصرية وعيد الأم لعام 2024 في مختلف المجالات.

من هي الدكتورة مايسة أنور المفتي؟

تُعد الدكتورة مايسة أنور المفتى، صاحبة المشروع القومي لمحو الأمية أستاذ جامعية في علم نفس الأطفال، من النماذج المشرفة، وهدفها الأهم هو محو الأمية في مصر.

كرّمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ضمن تكريم النماذج المشرفة، في فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

وتعمل الدكتورة مايسة أنور المفتي، أستاذ جامعية في علم نفس الأطفال، وقادت مشروع محو الأمية في مصر.

قالت- في تصريحات سابقة- عن المشروع القومي لمحو الأمية إنَّه مستلهم من تجربة كوبا فى القضاء على الأمية.

وطابت كثيرًا  بتوحد الجهود لمواجهة والقضاء على الأمية بنشر نور العلم والمعرفة.

جدير بالذكر، شهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث تم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعم وتقدير دور المرأة المصرية في المجتمع.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقيِّ الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه.

وتابع الرئيس السيسي: "اسمحوا لي ونحن نحتفى اليوم - في تقليد سنوي متجدد - بسيدات مصر العظيمات، أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية، تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين، أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح ساعية بكل إخلاص وجهد، للحفاظ على أسرتها ووطنها".

وأشار الرئيس السيسي: "أكدنا خلال السنوات الماضية التزامنا الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية، بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها بكل تجرد من كل هوى، إلا هوى الوطن"، منوها إلى أنها ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية والسند ومنبع العطاء وقت المحن، والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن"

الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم المرأة يوم المرأة المصرية عيد الأم عيد الأم لعام 2024

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