التشكيل الجديد لمجلس إدارة استاد القاهرة الدولى

في ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم ٧٦٥ لسنة ٢٠٢٤، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي الدولي.

نص القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لمدة أربع سنوات برئاسة وزير الشباب والرياضة، وعضوية كل من:

محافظ القاهرة- بصفته

رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- بصفته.

الدكتور/ أشرف السيد العربي- رئيس معهد التخطيط.

الأستاذ/ علي السيسي- مساعد وزير المالية.

الدكتور/ أسامة عبدالمنعم صالح- وزير الاستثمار الأسبق.

الدكتور/ عبدالعزيز عبدالتواب هاشم- أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية استاد القاهرة الدولي ككيان رياضي كبير، يمتاز بتنوع إنشاءاته التى تخدم جميع الألعاب الرياضية، مشيرًا إلى التوجه نحو جعله هيئة اقتصادية كبرى جنبًا إلى جنب مع تطويره بشكل مستمر.

الشباب والرياضة تواصل فعاليات الدورة الرمضانية لمراكز شباب محافظات القاهرة الكبرى

وتواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم لمراكز الشباب على مستوى قطاع القاهرة الكبرى، وتنفذها الوزارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية- الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

تأتي هذه الدورات الرمضانية في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة المتنوعة بكل المجالات الرياضية والثقافية والفنية خلال شهر رمضان الكريم، وخاصًة الخدمات المقدمة للنشء والشباب، تحقيقًا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

ويُشارك في فعاليات الدورة الرمضانية محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بإجمالي عدد فرق 48 فريقًا بواقع 16 فريقًا من كل محافظة، وتقام الأدوار التمهيدية داخل كل محافظة عن طريق تقسيم الفرق إلى مجموعات واللعب بنظام دوري من دور واحد، ثم صعود المركز الأول والثاني من كل مجموعة للعب بنظام خروج المغلوب، وصولًا للمباراة النهائية، ويتم تصعيد المركز الأول والثاني من كل محافظة للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى قطاع القاهرة الكبرى، وتقدم وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى على مستوى قطاع القاهرة الكبرى.