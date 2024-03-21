الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

11 مصابًا إثر حادثيِّ سير بالطريق الصحراوي بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

شهد الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة حادثي سير، مما أسفر عن إصابة 11شخص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبيَّن وقوع تصادم سيارتيِّ نقل وربع نقل محملة بالعمالة الزراعية، بالقرب من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

كما أُصيب 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزى لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية الامن النيابة العامة الحوادث حادثى سير بالطريق الصحراوى البحيرة

مواد متعلقة

الوقائع الرسمية تنشر قرار محافظة البحيرة بشان اعتماد خريطة المخطط التفصيلى لقرية أبو خراش

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

الرئيس السيسى لـ هانى شاكر: "شكرًا جزيلًا وسعيد إنى أشوفك"

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يلبى أمنية إحدى الأمهات المثاليات على المسرح

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الرئيس السيسى ممازحًا مدبولى: "معيط مش موجود.. اتكلم براحتك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محوري

عبد الرحيم طايع

رمضان في غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة