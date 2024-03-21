11 مصابًا إثر حادثيِّ سير بالطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة حادثي سير، مما أسفر عن إصابة 11شخص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبيَّن وقوع تصادم سيارتيِّ نقل وربع نقل محملة بالعمالة الزراعية، بالقرب من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

كما أُصيب 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزى لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.