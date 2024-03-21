تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف وقتل طفل لطلب فدية بالدقهلية

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل وقتله طلبًا لفدية في القضية رقم 11596 لسنة 2024 بمنطقة الستاموني التابعة لمحافظة الدقهلية لجلسة 22 إبريل المقبل لانتداب محامين للمتهمين.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين عن ثبوت اتهامِهِم بجناية قتلِ طفل عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنة بجناية خطفه بالتحايلِ؛ وذلكَ لرغبتهم في الحصول على فدية من ذويه.

وكانت النيابة العامة، أنهت تحقيقاتها مع المتهمين إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل الطفل، عمدًا مع سبقِ الإصرار المقترنة بجناية خطفِهِ بالتحايلِ، وذلك لرغبتهم في الحصول على فدية من ذَويه.

تلقت النيابة العامة، بلاغًا من والد الطفل المجني عليه، أكد خلاله العثور على جثمان طفلة بأحد المجاري المائية، على الفور باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية، وتم تكليف رجال الشرطة، بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة لكشف ملابساتها، وتحديد هوية الجناة.