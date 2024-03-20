الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صابرين: لازم الناس تصدق الدور.. وأحمد داش وعصام عمر معجونين موهبة

صابرين
صابرين

قالت الفنانة صابرين، إنها لا تقبل أي عمل فني بسرعة واعتذرت عن العديد من الأعمال، موضحة أن كل ما يهمها هو أن يصدق الجمهور الدور.

وأضافت "صابرين" في مداخلة لبرنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن أجمل ما في مسلسل "مسار إجباري" أن الموضوع أكثر من رائع.

وتابعت: "بعدما قرأت أول 3 حلقات من مسلسل مسار إجباري حبيت الموضوع جدًا، وحسيت إنه لازم الواحد يدخل ويعمل اللي عليه".

واستكملت: "تربينا على مساعدة ودعم المواهب الشابة، وأحمد داش وعصام عمر من أجمل المواهب الموجودة ومعجونين موهبة".

صابرين الفنانة صابرين مسلسل مسار اجباري أحمد داش عصام عمر

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