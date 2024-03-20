الأربعاء 20 مارس 2024
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رياضة

وزير الشباب يسلم دراجات الفائزين بمسابقة "30 عجلة×30 يوم"

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

سلّم د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الفائزين في مسابقة "30 عجلة × 30 يوم" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ويتم اعلانها على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

وأعرب وزير الشباب عن سعادته بتسليم الفائزين الدراجتين، مشيرًا إلى أن فكرة المسابق جاءت في اطار علمي تثقيفي رياضي، وهو ما تحرص عليه الوزارة دائمًا في دمج القطاع الرياضي مع العديد من المجالات لجعلها اسلوب حياة ونشر ثقافات التطور والتنمية في المجتمع المصري.

وقام وزير الشباب والرياضة بتسليم الدراجات للفائزين في المسابقة وهم:

مسابقة اليوم الثالث (محمود ولاء فاروق بحر  - محافظة الاسماعيلية)، مسابقة اليوم الرابع (امنية مجدى محمد احمد - محافظة الشرقية )، مسابقة اليوم الخامس ( احمد معوض محمد رمضان - محافظة بنى سويف )، مسابقة اليوم السادس ( احمد الامام على احمد - محافظة سوهاج )، مسابقة اليوم الثامن (رنا سعيد منصور - محافظة القليوبية)، كما فاز بدراجة اليوم التاسع ( فجر كمال محمد - محافظة الجيزة ).

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزية للتنمية الرياضية - الادارة العامة للقاعدة الشعبية) لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحي، وتشمل المسابقة توزيع 30 دراجة على مدار 30 يومًا طوال شهر رمضان، حيث يتم إجراء قرعة يومية لتحديد الفائز بالدراجة.

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