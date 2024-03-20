الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في الشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية كبيرة من الحشيش بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت  بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، سرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (6 كجم من مخدر الحشيش).

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1.5 كجم لمخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة الشروق الإجراءات القانونية نيابة الشروق وبدر حبس

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