الأربعاء 20 مارس 2024
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توك شو

أبوعاصى فى حديثه عن كيد المرأة: هل أعظم من الشيطان؟

أبواب القرآن
أبواب القرآن

تساءل الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، عن الطبيعة العامة أو الخاصة لمفهوم "كيد النساء"، مستفسرًا عما إذا كانت هذه الصفة فطرية أم اجتماعية؟، وتعمق في النقاش بالتساؤل عن العلاقة بين المرأة والشيطان، مشيرًا إلى أن القرآن يقدم وجهات نظر قد تُفسر على أنها تضع المرأة في مرتبة أعلى من الشيطان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأساس الذي يجعل الفرع يغلب أصله.

وأشار أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن قصة يوسف تعكس قضية خاصة بمجتمع معين، وهو ما يؤكده الدكتور الباز بوصفه "المجتمع المخملي".

وأبرز النقاش كيف أن القصة تتناول مجموعة محددة من النساء اللواتي أُعجبن بيوسف إلى درجة أنهن قطعن أيديهن، ما يطرح السؤال: هل هذه القضية تمثل جميع النساء أم أنها مقتصرة على ظروف معينة؟

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