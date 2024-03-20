الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف تنظم حفل إفطار على شكل غزة دعما لها

إفطار هندسة منوف
إفطار هندسة منوف

نظمت كلية الهندسة الإليكترونية بمدينة منوف في محافظة المنوفية، حفل إفطار جماعي بهيج ضم الأساتذة والطلاب، وكان في الملفت أن الطلاب جهزوا طاوله على شكل كلمة غزة لاقت إعجاب الجميع وأضفت روح من الانتماء وبعثت رسالة حب لشعب فلسطين عامة وغزة خاصة. 

وأكد الدكتور أيمن السيد عميرة، عميد كلية الهندسة الإليكترونية بمنجوف، على حرص الكلية أن يكون الإفطار الجماعي عادة سنوية، في شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب والعاملين ضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود، مؤكدا حرص إدارة الكلية على توفير أفضل الخدمات للطلاب.

وأشار الدكتور سعيد عبد العاطي وكيل الكلية، إلى أن هذا الإفطار نظمه اتحاد طلاب كلية الهندسة وشارك فيه ما يقرب من 500 طالب وطالبة، معربا عن سعادته بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب بعيدا عن روتين الدراسة والعمل اليومي.

وصرح الدكتور حمدي عوض رئيس مجلس قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بالدور الذي يقوم به اتحاد الطلاب في تنظيم العديد من الفعاليات، أن هذا الإفطار يعزز ويدعم المحبة بين قيادات الكلية والطلاب.

وأشاد علي عمر مديرا عام الكلية، بأن إعداد وتجهيز هذا الإفطار الجماعي هو بادرة طيبة لتأكيد أواصر المحبة والإخاء بين الطلاب،. وأعقب حفل الإفطار الجماعي أمسية رمضانية وإنشادا دينيا وصلاة تراويح وفقرات ترفيهية.

وتم الإفطار الجماعي المبهج تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن السيد عميرة، عميد الكلية وبتنظيم ورعاية اتحاد طلاب الكلية وإدارة رعاية الشباب بالكلية، وبحضور الدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية والدكتور سعيد عبد العاطي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدي عوض رئيس مجلس قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم وعلي عمر مدير عام الكلية وطارق شحاتة من رعاية الشباب ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
جانب من إفطار هندسة منوف
محافظة المنوفية هندسة منوف حفل إفطار جماعي طاوله على شكل كلمة غزه الهندسة الإليكترونية بمنوف

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