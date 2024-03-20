الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ الأزهر يكشف عن المعنى الصحيح لمقولة "من آمن العقاب أساء الأدب"

شيخ الأزهر ببرنامج
شيخ الأزهر ببرنامج الأمام الطيب

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مقولة “من آمن العقاب أساء الأدب”، بمثابة أمثال شعبية تنطبق على البشر وليس على علاقة الإنسان بربه على الإطلاق.

العقاب والثواب بالآخرة حقيقة 

وأكد الشيخ الدكتور أحمد الطيب، خلال لقائه ببرنامج “الإمام الطيب” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن عقاب الله لا يُأمن، فالعقاب والثواب لا يمكن الشك فيهم.

معنى الحليم 

وأضاف في حديثه، أن المسيئين مثل الصالحين في بعض الصفات مثل الحلم، أي الصبر على الفاسقين.

وكان قدر أشار “الطيب” من قبل إلى، أن الإنسان لكي يكون له نصيب من اسم الله الخبير، عليه أن يتعهد باطنه وخفايا قلبه، ويحارب الأمراض القلبية المتمثلة في الحقد والحسد والغل، وعلى الإنسان أن يتعهدها ويحاربها ويكون خبيرا بها.

أحمد الطيب الإمام الأكبر دي ام سي عقاب الله حقيقة شيخ الأزهر

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