وزارة السياحة تشارك فى المعرض السياحى الدولى MITT بموسكو بروسيا

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى في المعرض السياحي الدولى MITT الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الروسية موسكو أمس وتستمر حتى21 مارس الجاري.

ويعد هذا المعرض السياحي من أكبر المعارض المهنية المتخصصة في السوق الروسية ويشارك به عدد كبير من العارضين المتخصصين من مختلف دول العالم.

وقد افتتح الجناح المصري السفير نزيه النجاري سفير مصر بموسكو، بحضور عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أحمد اليماني، مسئول الملف الروسي بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد مدحت، المستشار بالسفارة المصرية في موسكو.



جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار خطة الوزارة والهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المستهدفة والتي من بينها السوق الروسية، لافتًا إلى أهمية هذه السوق بالنسبة للسياحة المصرية، حيث تحتل المرتبة الثانية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مؤكدًا العلاقات المثمرة والفعالة التي تربط بين مصر وروسيا وما تشهده من تعاون في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد عمرو القاضي عدة لقاءات مهنية مع مسئولي وممثلي اتحاد منظمي الرحلات الروسية Ator، وعدد من أهم وأكبر منظمي الرحلات بالسوق الروسية من بينها biblio globus وanex وIntourist وCoral Travel، وذلك لبحث خطط التعاون خلال الفترة القادمة للترويج للمقصد السياحي المصري بروسيا بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه من خلال تنظيم الحملات الترويجية المشتركة والاستعداد للموسم السياحي الصيفي، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون للترويج للمقاصد السياحية المختلفة بمصر والتجارب السياحية المتنوعة التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارته لتعريف السائحين الروس بها والتي من بينها منتج السياحة الثقافية، ومنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break وما تذخر به مدينة القاهرة من مقومات سياحية وأثرية ستجعل منها مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته والذي بدوره سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها.