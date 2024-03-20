الأربعاء 20 مارس 2024
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سياسي

طارق نصير مهنئًا الرئيس بذكرى العاشر من رمضان: روح أكتوبر محرك مسيرة البناء

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير

هنأ النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية والضباط والجنود من أبناء قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وشعب مصر العظيم، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تتزامن مع يوم العاشر من رمضان. 

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السيدة انتصار السيسى فى ذكرى نصر العاشر من رمضان: علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث

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"إكسترا نيوز" تستعرض بطولات الجيش المصرى فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان

العاشر من رمضان 

وقال اللواء طارق نصير إن حرب السادس من أكتوبر العاشر من رمضان أظهرت مدى عبقرية الجيش المصري وقدرته على تحدي الصعاب، وأن قواته المسلحة هي درع مصر الواقى الذى يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسة المساس بأمنها واستقرارها.

وأكد أننا في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك في أمس الحاجة إلى استلهام روح نصر أكتوبر المجيد لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وشدد أمين عام حزب حماة الوطن على أهمية أن تكون روح النصر هي المحرك الأساسي للشعب المصري لكي نستكمل معًا مسيرة البناء والتنمية لبناء مصر الحديثة.

ووجه اللواء طارق نصير تحية إعزاز وتقدير لشهداء هذا الوطن من أبناء قواتنا المسلحة والشرطة المدنية الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لوطنهم، داعيًا جموع الشعب المصري بالوقوف خلف قيادتنا الحكيمة لاستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.

امين عام حزب حماه الوطن حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

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