الهجرة تبحث التعاون مع د. هانى موريس لإجراء عمليات جراحية فى القرى النائية

استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هاني موريس، أستاذ جراحات المناظير والأورام بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، لبحث التعاون في تقديم الخدمات الطبية في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في نحو 14 محافظة مختلفة.

من جانبها، رحبت وزارة الهجرة بالدكتور هاني موريس وشكرته على مبادرته واستعداده للتعاون مع وزارة الهجرة في تقديم الخدمات الطبية في القرى الأكثر احتياجًا، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، من منطلق توفير حياة أفضل لمواطنينا في هذه المناطق وإعطائهم أملًا في حياة أفضل، في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة».

من جانبه، أعرب الدكتور هاني موريس عن سعادته بلقاء وزارة الهجرة، كما أبدى استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة لعلاج أهلنا في القرى الأكثر احتياجًا، وأيضًا من خلال جولات الوزارة الخارجية في الدول الأكثر فقرًا في إفريقيا، للتأكيد على دعم مصر لأشقائها الأفارقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تسعي لتقديم هذه الخدمات الإنسانية للتعريف بدور مصر الريادي وقدرتها على مساندة أشقائها، مشيرًا إلى سابق تعاونه مع مؤسسة "مصر بلا مرض" وتقديم خدمات طبية متكاملة للأهالي والقيام بعدد من العمليات الجراحية المعقدة في دولة جنوب السودان.

كانت بالأمس شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في مراسم صلوات تجنيز الرهبان المصريين الثلاثة، الذين استشهدوا إثر حادث أليم، وقع بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس، حيث صلى صلوات الجنازة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية، مع جمع كبير من أساقفة المجمع المقدس.

وحرصت الهجرة على تقديم خالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية، ولعائلات وأسر الرهبان المصريين الثلاثة.

وأكدت وزارة الهجرة أنها تتابع سير التحقيقات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة بريتوريا والسلطات المعنية في جنوب إفريقيا، والتي ألقت القبض على المشتبه بهم، فور وقوع الحادث.