"عرب هيرتكب جناية بعد اكتشافه عمل حنان المشبوه".. أحداث الحلقة التاسعة من حق عرب

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل “حق عرب”، حالة من الغضب والانفعال الشديد أصابت عرب السويركي ، بعد علمه من قبل شقيقه بعمل حنان المشبوه، وعلى الفور توجه لمنزلها وتعدى عليها بالضرب قائلا: "أنتي بتغفليني، أنتي من النهاردة متلزمنيش، عمري ما حبيت زيك ومحدش كسرني غيرك"، وتنهار حنان وتطلب منه السماح والعفو على غلطتها، ووضحت له بأن زوجة أبيها من أجبرتها على ذلك لكنه ظل عند موقفه قائلا: “ابعدي عني”.

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب على قناة “on”.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب



مسلسل حق عرب ملخص الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، عودة سميحة ابنة عبدربه "رياض الخولي"، المنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بزواجها من عرب السويركي.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10

وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي الحقيقية، هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن عرب السويركي وسميحة أخوان ولا يجوز زواجهما.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة 10

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الداية، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرب السويركي هو ابن عبدربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.