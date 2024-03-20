جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-3-2024 الودية والدوريات

يتساءل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-3-2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة القدم في العالم.



مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-3-2024

يمكن لعشاق رياضة كرة القدم معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-3-2024 من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات وتهم قطاعا عريضا من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية والفئات العمرية المختلفة حيث جاءت مواعيد المباريات كما يلي:

مباريات دولية ودية

موعد مباراة منتخب تشيك تحت سن الـ 18 ضد منتخب إنجلترا تحت سن الـ 18 في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب النرويج تحت سن الـ 18 ضد منتخب السويد تحت سن الـ 18 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب المجر تحت سن الـ 18 ضد منتخب ايسلندا تحت سن الـ 18 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب النمسا تحت سن الـ 18 ضد منتخب مقدونيا الشمالية تحت سن الـ 18 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب هولندا تحت سن الـ 18 ضد منتخب ألمانيا تحت سن الـ 18 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.



موعد مباراة منتخب سان مارينو تحت سن الـ 18 ضد منتخب سانت كيتس تحت سن الـ 18 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.



موعد مباراة منتخب السلفادور أساسي ضد منتخب بونير أساسي في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.



دوري الامارات تحت 19 سنة

موعد مباراة نادي الشارقة ضد نادي رأس الخيمة في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.



مواعيد مباريات الاهلي المقبلة

يخوض المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة مباريات دولية ومحلية لعل أبرزها ما يلي:-

مباريات عالمية

موعد مباراة نادي الأهلي المصري ضد نادي سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبلة الموافق 29 مارس 2024 والتي تجرى في تمام الساعة الثامنة مساء.

مباريات محلية

موعد مباراة نادي الأهلي المصري ضد نادي فيوتشر يوم الأربعاء الموافق 3 ابريل 2024 والتي تجرى في تمام الساعة الثامنة مساء.



مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

موعد مباراة نادي الزمالك ضد نادي فيوتشر يوم الأحد المقبلة الموافق 31 مارس والتي تجرى في تمام الساعة الثامنة مساء.

موعد مباراة نادي الزمالك ضد نادي بلدية المحلة يوم الأربعاء الموافق 3 ابريل 2024 والتي تجرى في تمام الساعة الثامنة مساء.

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