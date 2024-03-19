الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

عادات صحية يجب الحرص على القيام بها باستمرار لضمان حياة سليمة

تمارين صحية
تمارين صحية

هناك بعض العادات التي يجب الحرص على القيام بها خلال يومنا للوقاية من التعرض للإصابة بالكثير من المشكلات الصحية، فهناك بعض العادات الصحية التي تساعد فى العيش بحياه صحية وآمنه وسليمة.

شرب الكثير من الماء:

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا مهمًا للصحة العامة ويلعب دورًا رئيسيًا في عدد من وظائف الجسم الحيوية، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم وتليين المفاصل. وقد يساعد أيضًا في تقليل نسبة السكر في الدم.

وفي دراسة صغيرة أجريت على 31 شخصًا، وجد الباحثون أن مستويات الجلوكوز في الصيام لدى المشاركين كانت أقل بعد شرب لتر واحد من الماء يوميًا.

وفي غضون 24 ساعة، كان دم المشاركين أيضًا يحتوي على مستويات أقل من كوببتين، وهو حمض أميني. ويرتبط وجود مستوى أعلى من الكوبيبتين بانخفاض تناول الماء وارتفاع خطر الإصابة بالسكري، لذلك يتوقع الباحثون أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري.

النوم لساعات كافية:

يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم جزءًا أساسيًا من الصحة العامة والرفاهية في الواقع، عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم. تم ربط قلة النوم بسبب عوامل مثل مشاكل التنفس أثناء الليل وطول النوم واستمراريته بارتفاع مستويات السكر في الدم. معالجة أي مشاكل في التنفس مثل توقف التنفس أثناء النوم وتحسين عادات النوم يمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم. 

تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا

يمكن أن يساعد المباعدة بين وجبات الطعام والوجبات الخفيفة على مدار اليوم في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم، وتجنب التقلبات بين ارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض نسبة السكر في الدم، ووجدت العديد من الدراسات أن تناول وجبات أصغر حجمًا وبشكل متكرر قد يخفض مستويات السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين، والأنسولين هو هرمون يساعد جسمك على استخدام وتخزين السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين يعني أن الهرمون أكثر قدرة على أخذ واستخدام الجلوكوز من الدم.

المشي لمدة نصف ساعة يوميا:

يعمل المشي لمدة نصف ساعة يوميا على تنشيط الدورة الدموية فى الدم والمساهمة فى التخلص من مشكلات سوء الهضم، الى جانب ذلك القضاء على مشكلة آلام المفاصل.

عادات صحية يجب الحرص على القيام بها باستمرار لضمان حياه صحية وسليمة صحية سليمة لضمان حياه صحية وسليمة العادات التي يجب الحرص على القيام بها خلال يومنا

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