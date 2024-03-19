الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس دفاع النواب يهنئ الرئيس السيسي ‎بذكرى العاشر من رمضان

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445هـ، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والرخاء والاستقرار.

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محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

يوم خالد في تاريخ العسكرية المصرية 

وقال النائب اللواء أحمد العوضي، في تهنئته، إن نصر العاشر من رمضان هي أحد الأيام الخالدة فى تاريخ العسكرية المصرية، حيث استطاع جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية وإسترداد العزة الوطنية ليحققوا المفاجأة في اقتحام المانع المائي، ليمحو إلى الأبد نظرية الجيش الذى لا يقهر، مؤكدًا إن هذا الانتصار الذي كتبه التاريخ باحرف من نور سيظل علامة بارزة وحدثًا خالدًا  في قلوب وعقول كل المصريين والعرب.

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سمير فرج: انتصار العاشر من رمضان صار رمزًا لعظمة جيش مصر وشعبها العظيم

الدرع والسيف والحصن المنيع ضد أعداء الوطن 

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن الجيش المصرى سيظل دائمًا وأبدا الدرع والسيف والحصن المنيع ضد أعداء الوطن، وكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي وحدودها، موجهًا تحية فخر واعتزاز لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا من أجل رفعة الوطن.

و اختتم النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، تهنئته قائلا: " أعاد الله هذه الذكرى الخالدة عليكم وعلى الوطن المفدى بكل الخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير".

الرئيس عبدالفتاح السيسي 50 سنة على انتصارات اكتوبر ذكرى العاشر من رمضان النائب اللواء أحمد العوضي تهنئة

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