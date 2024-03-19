شوقى علام يكشف جهود المؤسسات الدينية المصرية للتصدى للفتاوى المنحرفة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن أفضل ما تقوم به المؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف تسهيل الحصول على الفتاوى المعتمدة عن طريق مواقعها الرسمية عبر الإنترنت وسهولة التواصل على الهاتف، معبرًا: "نوفر الفتاوى المكتوبة، والمنطوقة، وفتاوى البريد، وفتاوى نقوم ببثها عبر وسائل الإعلام".

نشر الفتوى

أكد الدكتور شوقي علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي" المذاع عبر فضائية الحياة: "نحاول تقليل الفتاوى المغلوطة قدر المستطاع، ولهذا قامت دار الإفتاء المصرية بفتح فروع لها في عدد من المحافظات لتيسير حصول المواطنين على الفتوى الصحيحة، ولم تقف جهودنا عند هذا الحد، بل عملنا على دعم المؤسسات الإفتائية في عدد من دول العالم عن طريق الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم وعن طريق نقل الخبرات للخارج المتعلقة بنشر الفتوى الصحيح".

التصدي للفتاوى المغلوطة

وأضاف في حديثه، أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء يحرصون كل الحرص على توفير قوافل للدعاة والواعظين إلى سائر المحافظات المصرية لنشر الفتوى الصحيحة.