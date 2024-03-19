الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شوقى علام: النظر إلى نتائج حكم الفتوى ركن أساسى قبل الإصدار

جريدة الدستور

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن من أقوى وسائل ضبط الفتوى الاختصار في إصدار الفتاوى على دار الإفتاء والمجامع الفقهية المعتمدة، وذلك لحماية الأمن الفكري، وحتى لا يتجرأ على الفتوى من هم لا أهل لها.

 

الفتاوى المغلوطة 

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الفتوى المغلوطة ليست مقتصرة على الفتاوي المتطرفة المتعلقة بالأمن القومي وحده، وإنما يدخل فيها كذالك الفتاوي التي تبيح أو تحرم دون تحقيق أو تدقيق.

وأضاف أن الفتوى لا تقف عن حدود بيان الحكم، بل يجب النظر إلى نتائج هذا الحكم بعين الاعتبار، فالنظر إلى أثر الحكم ركن أساسي في الفتوى.

 

مواجعة الفتاوى المغلوطة 


وتابع:" مواجهة الفتاوى المغلوطة تكون ببيان محكم من الأحكام الشرعية دون الأقوال الشاذة  مع مراعاة العوامل التي تتغير بها الفتوى من اختلاف الأشخاص والزمان والمكان".

شوقي علام: المتهاون في أمر الفتوى خارج عن نهج علماء الأمة وسلفها

 

المفتى: الصيام ينبغى ألا يكون عذرًا للإخلال بالمسئوليات (فيديو)

 

شوقي علام حديث المفتي الحياة التصدي للفتاوى المغلوطة دار الافتاء المصرية

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقي ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251