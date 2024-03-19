شوقى علام: النظر إلى نتائج حكم الفتوى ركن أساسى قبل الإصدار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن من أقوى وسائل ضبط الفتوى الاختصار في إصدار الفتاوى على دار الإفتاء والمجامع الفقهية المعتمدة، وذلك لحماية الأمن الفكري، وحتى لا يتجرأ على الفتوى من هم لا أهل لها.

الفتاوى المغلوطة

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الفتوى المغلوطة ليست مقتصرة على الفتاوي المتطرفة المتعلقة بالأمن القومي وحده، وإنما يدخل فيها كذالك الفتاوي التي تبيح أو تحرم دون تحقيق أو تدقيق.

وأضاف أن الفتوى لا تقف عن حدود بيان الحكم، بل يجب النظر إلى نتائج هذا الحكم بعين الاعتبار، فالنظر إلى أثر الحكم ركن أساسي في الفتوى.

مواجعة الفتاوى المغلوطة



وتابع:" مواجهة الفتاوى المغلوطة تكون ببيان محكم من الأحكام الشرعية دون الأقوال الشاذة مع مراعاة العوامل التي تتغير بها الفتوى من اختلاف الأشخاص والزمان والمكان".