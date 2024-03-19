الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

بن شرقي ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

أحمد زيزو
أحمد زيزو

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن آخر تطورات خريطة تعاقدات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وملف الراحلين.

وقال حسام المندوه خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الإدارة لن تكون عقبة في طريق أحمد سيد "زيزو" إذ كانت رغبته الرحيل للاحتراف الخارجي".

وأضاف: "لما لا كل شىء وارد ومطروح لتحسين موارد النادي المالية المرحلة المقبلة، ولكن لم أفضل الحديث عن المستقبل".

وأوضح المندوه: "جميع اللاعبين في التفكير لضمهم إلى الزمالك من بينهم رمضان صبحى لاعب بيراميدز، وهناك أيضا فرصة كبيرة للغاية في عودة المحترف المغربي أشرف بن شرقي".

وعن غرامة كهربا، أوضح آمين صندوق القلعة البيضاء: "كان من الممكن عدم الحصول على غرامة اللاعب، حيث القضية استمرّت 5 سنوات والمسؤول عن هذا الأمر حسين لبيب رئيس النادي.. الملف بالكامل من اختصاصه وزيارة مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ساهم في إنهاء الأمر دون التفريط فى جنية واحد فقط".

وتابع حسام المندوه: "قمنا بالتعاقد مع لاعبين جيدين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب المنافسة القوية فى البطولات المحلية والإفريقية وكان من ضمنهم مواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر".

واختتم حديثه: "عبدالله السعيد وشيكابالا وجودهم مهم فى الملعب ولكن الفريق ليس الثنائي فقط، نعمل على تكوين فريق قوى قادر على حصد البطولات".

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