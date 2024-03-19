الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

خلال رمضان.. 4 خضروات تحمي طفلك من الإصابة بالأنيميا

الأنيميا
الأنيميا

تبحث الأمهات عن أبرز الخضروات التي تساعد فى رفع كفاءة جهاز المناعة لديهم وبالتالى الوقاية من الإصابة بالأنيميا.

ونسلط الضوء في السطور التالية، على أبرز الخضروات التي تمنح الاطفال الفيتامينات والمعادن اللازمة لهم.

 

الباذنجان:

الباذنجان هي مصدر ممتاز للألياف والبوتيكسي والمغنيسيوم والفيتامين B6،24 أنها تحتوي أيضا على فينوتشيرنت التي قد يكون لها إمكانية حماية ضد الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.


 

البروكلى:

يساعد منح الاطفال البروكلى فى تعزيز صحة القلب لديهم وذلك نتيجة احتواء البروكلى على فيتامينات والمهادن التي يحتاجها الجسم لدى الاطفال، كما انه له دور في الحفاظ على صحة العظام، وإمكانية الوقاية من ترقق وهشاشة العظام نتيجة احتوائه على فيتامين ك، وفيتامين ج، والكالسيوم، وبالتالى المساهمة فى حماية الاطفال من مخاطر التعرض للاصابة بالكسور خاصة فى المرحلة العمرية الصغيرة.


 

الجزر:

يساعد منح الاطفال الجزر بشكل مستمر فى تعزيز صحة العين لدى الاطفال كما يعتبر مصدر ممتاز لفيتامين سي، الى جانب ذلك يحتوي الجزر على بعض المعادن الأساسية للعظام، مثل الفوسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم، وتعزيز مناعة الجسم، حيث يحتوي الجزر على فيتامين بي الذي يلعب دورًا في محاربة الالتهابات والعدوى، كما يساعد فى تقليل خطر تدهور المهارات الإدراكية والمعرفية، وذلك لان الجزر له فوائد في محاربة الإجهاد التأكسدي والجذور


 

الخس:

يحتوي الخس على الاحماض الدهنية الموجودة فى الخس، كما ان له دور هام فى تعزيز صحة الهضم لدى الاطفال، الى جانب ذلك  له دور هام فى المحافظة على اتزان السوائل في الجسم نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، الى جانب ذلك فأنه مفيد جدا للبشرة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات التي تعمل كمضادات اكسدة.

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