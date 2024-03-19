المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة بالمرج
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لحيازته سلاح ناري وذخيرة بمنطقة المرج.
البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج معلومات تفيد بقيام شخص بحيازة سلاح ناري بغرض التشاجر وباجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم داخل مسكنه وتفتيشه عثر بحوزته سلاح ناري وذخيرة والحشيش المخدر بغرض التعاطي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.