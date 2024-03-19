الثلاثاء 19 مارس 2024
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مصر

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يبحث تعزيز التعاون مع الصين في مجال الابتكار وريادة الأعمال

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تعزيز علاقات التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وبخاصة الابتكار وريادة الأعمال، استقبل د. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وفدًا من سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، يضم السيد تشانغ هوا تشينغ مستشار العلوم والتكنولوجيا، والسيدة جيا فانغ سكرتير ثالث المكتب التعليمي والعلمي، والسيد يوان تشاو سكرتير ثالث؛ لمناقشة سبل الشراكة والتعاون بين الجانبين في مجال الابتكار وريادة الأعمال، بحضور د.ليلى خضير مدير التخطيط والسياسات بالصندوق.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، فضلًا عن إتاحة فرص جديدة للمبتكرين من كلا البلدين.

وأكد د.ضياء خليل أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الدولية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها مارس الماضي، وتتماشي في مبادئها وأهدافها مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب السيد تشانغ هوا تشينغ عن اهتمام بلاده بتعزيز ودعم علاقات التعاون مع مصر في مجال الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الصين لديها تجارب رائدة في هذا المجال يمكنها مشاركتها مع مصر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

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وفي سياق آخر شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف التعاون المشترك في دعم بناء وتطوير القدرات البشرية والحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تبادل الخبرات المكتب التعليمي الابتكار وريادة الأعمال رعاية المبتكرين والنوابغ الجهات الدولية علاقات التعاون مع مصر

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