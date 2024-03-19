"تموين المنيا" تضبط 240 مخالفة في حملات رقابية على المخابز والأسواق

اعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا انها تمكنت من ضبط 240 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشددت المديرية - فى بيان - على المسؤولين بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



من جهته، أوضح عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت خلال اليومين الماضيين عن ضبط 173 مخالفة في المخابز، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية بمركز بني مزار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كان قد وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض أهلًا رمضان وكذلك تشديد الرقابة المركزية وزيادة الحملات الرقابية خلال شهر رمضان على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، وكذلك هناك تنسيق تام مع المحافظات والمديريات بزيادة الحملات التفتشيية والرقابية.

وكشف الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين للمشروعات والإعلام لـ"الدستور"، أن الوزارة تقوم من خلال غرفة عمليات مركزية بمتابعة كل المخابز والمنافذ والأسواق، وذلك لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، فضلًا عن تكثيف الحملات والعمل ليل نهار، للتأكد من سلامة الأمن الغذائي وتوافر السلع بكل أنواعها، كما أكد على متابعة القضايا والحملات الرقابية أولًا بأول. وقد أصدر الوزير الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وزيادة تفعيل دور الرقابة التموينية والتجارية، وضرورة تنفيذ حملات رقابية تفتيشية مشتركة بين الرقابة التجارية والتموينية، وكذلك عمل تناوب على مفتش الانتظار بكل إدارة تموينية بجميع إدارات التموين.



