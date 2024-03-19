الحلقة 8 من حق عرب.. شقيقة حسنية الداية تساوم صباح مقابل حفظ سرها

شهدت الحلقة 8 من مسلسل حق عرب ظهور محاسن شقيقة حسنية الداية بمنزل المعلم عبد ربه وهي تتهم صباح "وفاء عامر" بقتل شقيقتها قائلة: “أنا مش جاية أشحت أنا جاية آخد حقي”.

وطلبت محاسن من زوجة المعلم عبد ربة: مبلغ 100 ألف جنيه شهريا وأن تعيش بمنزلهم وتخدمهم لتكون بجانبهم خوفا من غدرها وتقتلها مثلما فعلت مع شقيقتها حسنية الداية مقابل حفظ سرها في تبادل الطفلين، قائلة: هعتبر إن مقتلتيش أختي عشان نعرف نعيش مع بعض وأنا جاية أحل مش جاية أعمل حوارات.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، على قناة أون دراما، وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر، على قناة أون.

أحداث الحلقة 7 لمسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، ذهاب عبد ربه "رياض الخولي" لفهيم قارئ الفنجان والكف، لتفسير حلمه القديم برؤية ثعابين تلدغه وتفرز السم في وجهه، ليجدد الأخير تفسيره لعبد ربه قائلا: ابنك من صلبك هيقتلك.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.