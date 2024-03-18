الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نصف نهائى اليد.. تعرف على موعد مباراة مصر وبنين بغانا

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد للشباب

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ونظيره البنيني في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

كان منتخب مصر لكرة اليد للشباب بقيادة المدير الفني طارق محروس، حقق ثلاثة انتصارات في الدور الأول من البطولة، ليتصدر منافسات مجموعته ويواجه وصيف المجموعة الثانية في البطولة المقامة حالياً بغانا .

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وبنين في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية بعد غد الأربعاء في الثانية ظهرا بتوقيت غانا، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وخاض لاعبو منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم، مراناً خفيفاً بالجيم في ظل استعداد الفريق لمباراة بنين المقبلة في الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يُجري منتخب مصر مرانه الرئيسي غداً على صالة جواتيمالا، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غانا الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

تضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من: 
حراسة المرمى: عبدالرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي
اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبدالله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبدالمنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبدالمنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية، ويملك المنتخب المصرى مجموعة من العناصر المميزة .

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