مدحت الكمار: القمة المصرية الأوروبية أكدت أن استقرار مصر ركيزة أساسية للعالم

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن القمة المصرية الأوروبية، أرسلت بالكثير من الرسائل السياسية والاقتصادية داخليا وخارجيا، في مقدمتها أن مصر ركيزة أساسية، ولا يمكن التخلي عنها واستقرارها ضرورة للعالم وأوروبا.

ولفت الكمار، في تصريح صحفي له، إن انعقاد القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة، جاء كفرصة سانحة لاستعراض الأوضاع الإقليمية في ظل التوترات المتصاعدة على المستوى العربي بسبب الحرب الدائرة على قطاع غزة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته وبحث كافة السبل للجوء لمائدة التفاوض من أجل إنقاذ ما تبقى من قطاع غزة ووقف العدوان الذي يقوم به الاحتلال لافتا أن هناك تطابق تام بين المواقف المصرية والأوروبية بخصوص ضرورة وقف العدوان وإرسال المساعدات للحيلولة دون المجاعة في غزة.

وأشار نائب القليوبيه، إلى أن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي شهدت في السنوات الأخيرة، نقلة حقيقية ومرحلة ازدهار على مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتدشين العديد من الشراكات في مختلف المجالات على رأسها مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي والطاقة، والهجرة، وغيرها وجاءت القمة لتفتح كل هذه الملفات وغيرها.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن القمة المصرية الأوروبية، نقلة حقيقية في العلاقات بين الجانبين، وتؤكد على قوة الدبلوماسية المصرية وعلاقاتها المتفردة على الصعيد العالمي مع مختلف القوى.

من جانبه قال النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، إن الدور الذي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي، دور بارز محليا عربيا، واستطاع تحقيق نجاحات ضخمة، سواء بخدمة ملايين المصريين بالداخل أو عبر مساعدات إنسانية أو إغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال القماطي، في تصريح صحفي له، إن شهر رمضان هذا العام يختلف عما سبقه بسبب استمرار معاناة أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، المستمر منذ 5 اشهر، وهنا برزت القدرات الضخمة للتحالف الوطني الذي استطاع تسيير مئات الأطنان من المساعدات لقطاع غزة، لافتا إلى استمرار عمل التحالف رغم كل التحديات والأزمات التي يشهدها، وزيادة أعداد المستفيدين منه في الداخل إذ يقرب على الوصول لـ20 مليون مواطن مستفيد من خدمات التحالف الوطني والدعم بكافة أشكال المواد الغذائية.