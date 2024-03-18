الإثنين 18 مارس 2024
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سياسي

ميرال الهريدى: القمة المصرية الأوروبية فرصة لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادى الشامل

ميرال الهريدي
ميرال الهريدي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن أهم ثمار القمة المصرية الأوروبية  التي عُقدت، أمس، في القاهرة بحضور قادة دول أوروبا وممثلي الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، هي النقلة النوعية التي أحدثتها هذه القمة في العلاقات بين مصر والدول الأوروبية نحو مزيد من التطور والتعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، ما يعكس مكانة مصر الدولية والإقليمية في المنطقة.

وأكدت الهريدي في بيان لها، اليوم، أن ثمرة هذه القمة بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، يفتح آفاقًا جديدة نحو تعزيز الاستثمار وفتح أسواق أوروبية ومصرية، ما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، لا سيما مسار الإصلاح الاقتصادي المصري.

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وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه الشراكة المصرية الأوروبية تخدم ملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وردع الإرهاب، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت مرحلة ازدهار خلال السنوات القليلة الماضية، ما يفتح الأبواب أمام تدشين العديد من الشراكات في مختلف المجالات، ويعزز من قوة تلاشي التداعيات الاقتصادية السلبية، وتأكيد أن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة.

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى أن من ثمار هذه القمة أيضًا، استغلال مصر الفرصة لاستعراض وطرح القضية الفلسطينية والتوترات المتصاعدة بسبب ما يحدث في غزة من جرائم حرب يرتكبها الكيات الإسرائيلي الغاصب، والعمل على كسب التأييد والحشد العالمي للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، وعملية عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة العُزّل.

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