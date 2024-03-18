مسلسل حق عرب الحلقة 8.. شقيقة حسنية الداية تبتز وفاء عامر بـ 100 ألف جنيه

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، طلب شقيقة حسنية الداية، من صباح "وفاء عامر"، 100 ألف جنيه شهريًا، وأن تسكن بجانبها كخادمة للاطمئنان من أنها لن تغدر بها وتقتلها مثلما فعلت مع شقيقتها حسنيه الداية.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الداية، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرق السويركي هو ابن عبد ربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، بذهاب عرب السويركي لمنزل رباح ليجد سميحة ابنه عبد ربه في شقته، ويدور حديث بينهم.

ويتبرأ رباح ابو الدهب "وليد فواز"، من علاقته بسميحة ويذم فيها ويقول انها من تطارده، لتنشب مشاجرة بين سميحة ورباح وتنتهي بتركها المنزل مع عرب.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، على قناة أون دراما، وتعاد في تمام الساعة الثانية عشرة، على قناة أون.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، ذهاب عبد ربه"رياض الخولي" لفيهم قارئ الفنجان والكف، لتفسير حلمه القديم برؤية ثعابين تلدغه وتفرز السم في وجهه، ليجدد الاخير تفسيره لعبد ربه قائلا: ابنك من صلبك هيقتلك.

ملخص أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 7

كما بدأت أحداث الحلقة السابعة لمسلسل حق عرب، بمعاودة حلم الثعابين المفزع لعبد ربه"رياض الخولي"الذي كان يراوده في شبابه قبل ولاده ابنه، ليفرغ من نومه مسرعا للذهاب لفهيم رجل قراءة الفنجان والكف ومعه عرب السويركي لتفسيره سبب معاودة الحلم مرة أخرى في كبره.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.