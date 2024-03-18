الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

خصومات تصل لـ50%.. "الأعلى للثقافة" يفتتح معرض كتاب "أهلًا رمضان" (صور)

معرض كتاب أهلًا رمضان
معرض كتاب أهلًا رمضان

افتتح المجلس الأعلي للثقافة، مساء اليوم الإثنين، معرض كتاب “أهلا رمضان” لإصدارات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

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وأعلن المجلس في بيان له، عن خصم 50٪؜ على إصداراته في معرض كتاب “أهلا رمضان”.

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صدور المجلد السابع من موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية"

من ناحية أخرى، أطلق المجلس الأعلى للثقافة احتفالية صدور المجلد السابع من موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية" للمؤرخ الراحل الدكتور عادل غنيم.

وشارك في الاحتفالية كل من الدكتور خلف عبدالعظيم الميرى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس وعضو لجنة التاريخ والآثار، وممثل لأسرة المؤرخ الكبير الراحل الأستاذ الدكتورعادل غنيم "مؤسس الموسوعة، والدكتورة إيمان عامر، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو اللجنة، والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان الكاتب والمفكر السياسى، والدكتور محمد السيد عبدالغنى، أستاذ التاريخ اليونانى والرومانى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ومقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، واللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي، والدكتور حسين مختار أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والكاتب والمناضل الفلسطيني عبدالقادر ياسين.

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قد تكون صورة ‏‏١٥‏ شخصًا‏
المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي إصدارات وزارة الثقافة المجلد السابع من موسوعة مصر والقضية الفلسطينية الدكتور عادل غنيم

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