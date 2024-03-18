كانت مجمعا للتجار منذ أكثر من 300 سنة.. يسري الفخراني بجولة جديدة داخل وكالة بازرعة

قدم الكاتب يسري الفخراني، حلقة جديدة من برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة دي إم سي، اليوم الاثنين، جولة من داخل وكالة بازرعة بوسط القاهرة.

وكالة بزارعة

وقال الكاتب يسري الفخراني، إن هذه الوكالة كانت بمثابة مول تجاري منذ ما يزيد عن 300 عام مضى، معبرًا:" بدأت هذه الوكالة في العمل من أجل تجارة البن والصابون النابلسي، وكان التجار يأتون لهذه المنطقة من أجل عرض التجارة وبيع المنتجات في الأسواق.

التجمعات التجارية التاريخية

وتابع:" هذا المكان هام للغاية للتجارة، وكانت هذه الوكالة مثل المول التجاري الذي يجمع التجار في هذه المنطقة".

واستطرد:" وكالة بازرعة بحاجة إلى الاهتمام الشديد، والحرص على إقامة الحفلات التراثية به، وذلك لأن هذا المكان حضاري تراثي فريد ويحمل الكثير من المعاني، لذا يجب النظر لهذا المكان بعين الاهتمام أكثر من ذلك".