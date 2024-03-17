الأحد 17 مارس 2024
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معروضاته ليست للبيع.. "باب رزق" فى جولة داخل متحف شيخ الخطاطين (فيديو)

جريدة الدستور

أجرى الكاتب يسري الفخراني، جولة جولة داخل متحف شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي.

وقال "الفخراني" خلال تقديم برنامج "باب رزق" المُذاع على قناة "dmc": "أنا هبدأ باللوحة الأهم وهي مسودة ستارة كسوة الكعبة كتبها خضير البورسعيدي سنة 1982".

وعلّق خضير البورسعيدي قائلًا: "طُلب مني كتابة الكسوة بأكملها وكتبتها كلها وكنت أعرضها في المعارض، الستارة حوالي 32 مترًا".

وأضاف: "أنا الحمدلله سريع جدًا وبحب الخط أوي وعاوز أقعد على الشغل مقومش عاوز أخلصها وأتفرج عليها، وبمجرد ما أشوف شغلي كل التعب بيروح".

وتابع: "عندي جملة أقولها دائمًا أما يكون عندك ألم امسك القلم يروح الألم".

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