الصحة العالمية: "المستشفيات لا يجب أن تكون ساحات قتال"

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية عن قلقه إزاء الوضع في مستشفى الشفاء شمال غزة حيث لا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة.

وسلط رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الضوء على الوضع المقلق في منشور على موقع X، قائلاً: "لا ينبغي أبدًا أن تكون المستشفيات ساحات قتال".

وتابع: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في مستشفى الشفاء شمال غزة، والذي يعرض العاملين الصحيين والمرضى والمدنيين للخطر".

الجرافات الاسرائيلية تهدم وتحفر الحواف الخارجية في مستشفى الشفاء



وقال حمادة عبد الهادي، وهو فلسطيني نازح، لشبكة CNN، إن المركبات العسكرية والجرافات الإسرائيلية "تهدم وتحفر الحواف الخارجية لساحات المستشفى" كجزء من العملية التي بدأت خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين.

ووفقاً لغبريسوس، لم يتمكن المستشفى إلا مؤخراً من استعادة "الحد الأدنى من الخدمات الصحية"، محذراً من أن القتال هناك أو "عسكرة المنشأة تعرض للخطر الخدمات الصحية، وإمكانية وصول سيارات الإسعاف، وتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة".

ولا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء وسط غزة مستمرة، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عملية في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن حوالي 30 ألف شخص يقيمون في المستشفى.

وقال حمادة عبد الهادي، وهو فلسطيني مهجر في مستشفى الشفاء، لشبكة CNN، إن الآليات والجرافات العسكرية الإسرائيلية "تهدم وتحفر الحواف الخارجية لساحات المستشفى".

وقال عبد الهادي، المركبات العسكرية تطلق النار على نوافذ مباني المستشفى، وعلى أي شخص يتم ضبطه وهو يتحرك بين الممرات".

وأضاف: "صدرت لنا أوامر بالبقاء داخل المستشفى حتى إشعار آخر"، مشيراً إلى أن معظم المتواجدين في المستشفى من النازحين والجرحى، وهم من النساء والأطفال.

"صرخات النساء والأطفال لم تتوقف. مع كل قذيفة مدفعية يتم إطلاقها، هناك المزيد من الصراخ”. وقال: “لا توجد كلمات لوصف الخوف الذي يشعرون به الآن.

كما وأثناء التحدث معه عبر الهاتف، كان من الممكن سماع الضربات القادمة.

وبحسب عبد الهادي، بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي.

"لقد حدث ذلك فجأة. وتم إطلاق النار على الأشخاص الذين كانوا في المستشفى. قُتل بعض الأشخاص وأصيب آخرون.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية انتشلت الجثث، مضيفا أنه تم اعتقال عدة أشخاص.

وصباح يوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة مستشفى الشفاء في غزة بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بأن المستشفى يستخدم من قبل “كبار إرهابيي حماس”، بحسب بيان صدر صباح يوم الاثنين.