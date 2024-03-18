عمرو الورداني: ادعوا الله في رمضان المبارك العتق من الهجران

قال الشيخ الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن رسل الله دائمة للعبد ولا تنقطع على الإطلاق، فا لو كان العبد موصولًا بالله لضمن مكانته العظيمة في الدنيا والآحرة، فالقرب من الله سبيل الفوز والفلاح في الحياة الدنيا ودار الحق.

العتق من الهجران

وأكد الشيخ عمرو الورداني، خلال تقديمه برنامج “ولا تعسروا” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الهجران ليس من الله سبحانه وتعالى، وإنما يأتي البعد من العبد، والهجران يعني قصد العبد ما سوى الله، أي يكون نظر العبد منصب على تحقيق شهواته ومتطلباته في الحياة الدنيا دون النظر إلى الجنة.

هجران القرآن

وأضاف في حديثه، أنه تم هجر القرآن حاليًا، ويسير الناس من الظلمات إلى النور، ويظن الناس الخروج من ساحة الله، معبرًا: "قمة الهجران أن يظن الإنسان أنه مثلما أننا لا نرى الله فالله عز وجل أيضا لا يرى العباد".

وأشار إلى أن الوصل مع الله يحتاج إلى رفع الحجاب بين العبد والله سبحانه وتعالى، معبرًا: "علينا جميعًا أن نطلب من الله في رمضان العتق من الهجران".