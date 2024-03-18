الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"زيارة جديدة للتاريخ": الطاهري يناقش كواليس الحوار النادر بين هيكل وأينشتاين (فيديو)

زيارة جديدة للتاريخ
زيارة جديدة للتاريخ

في حلقة جديدة من برنامج "كلام محترم" الذي يُبث عبر إذاعة الراديو 9090، تناول الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضوع كتاب "زيارة جديدة للتاريخ" للمؤلف البارز محمد حسنين هيكل.

خلال البرنامج، أشار الطاهري إلى أن هذه الحوارات أُجريت في نوفمبر عام 1952، حيث كان هيكل في زيارة لإحدى الجامعات الأمريكية لدراسة منهجيات قياس الرأي العام حول القضايا المختلفة، وبتوجيه من كبار دبلوماسيي مصر، استغل هيكل الفرصة لإجراء حوار مع العالم الجليل ألبرت أينشتاين.

وأوضح أن هيكل تمكن من تأمين فرصة للحوار مع أينشتاين، ولكن وفق شروط محددة تضمنت أن يكون الحوار لمدة لا تزيد عن 15 إلى 30 دقيقة كحد أقصى، وأن يُجرى أثناء ممارسة أينشتاين للمشي كنوع من الرياضة.

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