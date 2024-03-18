الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غدًا.. "الزراعة" تطلق حملة قومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق أعمال الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٤ لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، غدًا الثلاثاء، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

 

ومن ناحيته، قال د.إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضحًا بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.

وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وكان الدكتور خالد مرسي مدير عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن الوزارة تستعد لتحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعين وحمى الوادي المتصدع بالمحافظات خلال شهر رمضان وتبدأ الأسبوع المقبل وذلك في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تجرى في القرى والنجوع لحماية الثروة الحيوانية.

وقال  "مرسي" في تصريحات لـ"الدستور" إن عمليات التحصين تتم كل 4 شهور وتستهدف جميع الحيوانات من من الأبقار والجاموس والأغنام والماشية، مناشدًا المواطنين بتجهيز حيواناتهم وتقديمها للجانب التحصين، حيث يتم عمل جدول لكل قرية ويتم التحصين طبقا لجدول لجان التحصين حيث أن المرض يؤثر على إنتاجية الماشية من اللحوم والألبان، وتؤدي إلى نفوق الحيوانات الصغيرة وتقلل من إنتاج اللبن.

الزراعة تطلق غدا الحملة القومية الاولى لتحصين المواشي الحمى القلاعية والوادي

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