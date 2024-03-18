مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يتابع مبادرة "تطوير المعامل"

قدم الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الشكر لعمداء ووكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، على المجهود المبذول فى مراجعة المعامل والأجهزة وتقييمها وإجراء أعمال الصيانة أو الاستبدال للأجهزة وشراء أجهزة جديدة، ضمن مبادرة تطوير المعامل فى كليات الجامعة.



وهنأ الدكتور على عبد المحسن، الدكتور إسلام أمين زكي الأستاذ بكلية التربية الرياضية بنين، بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة بقيامه بتسيير أعمال وكيل كلية التربية الرياضية بنين لشئون التعليم والطلاب متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة خطاب الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات؛ لوضع المقترحات والتوصيات المناسبة بخصوص الشهادات المؤمنة وسرعة توثيقها وحل المشكلات التي تواجهها.

وأحيط المجلس علمًا بخطاب الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن الإفادة بمقترحاتها حول أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة للعام الجامعى 2024/ 2025.

وكانت قد نظمت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية المؤتمر الطلابى السادس لكلية الزراعة الذى عقد تحت عنوان " الشباب وتحديات التنمية المستدامة ".

وأكد الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة الإسكندرية تدعم جميع الأنشطة الطلابية وتشجع الطلاب على المشاركة فيها، وتعمل على توفير كافة الوسائل اللازمة لمساعدة الطلاب في ممارسة تلك الأنشطة، وأعرب عن سعادته بمشاركة الطلاب في تنظيم المؤتمر، الذى يهيئ للطالب الاستعداد لتنظيم المؤتمرات وتشجيعه على عرض أبحاثه فى المستقبل.

وأشار الدكتور محمد بهى الدين عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر ناقش خلال فترة انعقاده مجموعة من الأبحاث العلمية الزراعية الذكية، وأثر التغيرات المناخية على الزراعة المستدامة، والحلول البديلة للتغلب على معوقات الإنتاج الحيوانى والداجنى، والمصادر الجديدة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق، والنانوتكنولوجى، ومعالجة المياه الملوثة، وتكنولوجيات الزراعات الممية والأمن الغذائى، وتصنيع وسلامة الأغذية، ووقاية النبات، ودور العيادة النباتية فى الإستدامة.