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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد من المحكمة في الطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك

محكمة
محكمة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الطعن ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي التي أجريت بتاريخ 2023/10/20، إلى دائرة الموضوع.

 

وكانت وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن على الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي التي أجريت بتاريخ 2023/10/20، مطالبة برفض الطعن.

 

وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفه وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الباطلة، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

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اليوم.. نظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة الزمالك

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مرتضى منصور: عضوية هاني العتال بنادي الزمالك مزورة

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بطعن، على الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي التي أجريت بتاريخ 2023/10/20، مطالبة برفض الطعن، وكان تقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كلا من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفه وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الباطلة، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات الباطلة التي أجريت بتاريخ، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبدالله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

مرتضى منصور 5 شاليهات مدير الشباب والرياضة بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك بطلان انتخابات نادي الزمالك

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