الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

في دعوى البطلان.. وزارة الشباب تقدم دليل صحة انتخابات نادي الزمالك

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

قدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة الشباب والرياضة حافظة مستندات للمحكمة الإدارية العليا أثناء نظر دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

وأكدت الهيئة على أن قرارات الانتخابات وقبول أوراق المرشحين وإعلان الفائزين جاء موافق لصحيح القانون.

وتقدم جمال عبد الكريم المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كلًا من، ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.

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تأجيل طعن ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 18 مارس

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اليوم.. نظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة الزمالك

وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق، وقضى: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة. 

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