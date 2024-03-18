زوجان ينهيان حياة جارهما بسبب لعب الأطفال في إمبابة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، من أحد المستشفيات باستقبال جثة سائق مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعني نافذ بالجسم.

سائق توكتوك وزوجته ينهيان حياة جارهما في إمبابة

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "المتوفى ونجل شقيقه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة مُصاب بجرحين طعنيين"- طرف ثان "سائق "توك توك" وزوجته ونجلهما - مقيمون بدائرة القسم) بسبب لهو الأطفال قام على إثرها سائق "التوك توك" ونجله بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض، مما أدى لوفاة المجنى عليه وإصابة أخر.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزة نجل السائق السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.