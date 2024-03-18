تنفيذ فعاليات مشروع "ألف فتاة..ألف حلم" لتدريب الفتيات على كرة القدم بالإسكندرية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الأنشطة الرياضية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وتم تنفيذ فعاليات تدريب مشروع " ألف فتاة..ألف حلم"، بنادي سيدى بشر، لتعليم المهارات الأساسية في كرة القدم للفتيات، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية، والمركز الثقافي البريطاني.

المشروع يهدف لتعليم كرة القدم لألف فتاة ضمن برنامج "تنمية المهارات الأساسية"

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المشروع يهدف إلى تعليم كرة القدم لألف فتاة ضمن برنامج "تنمية المهارات الأساسية"، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المركز الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم، مشيرةً إلى التدريبات تستمر على مدار 9 أشهر، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.

تنفيذ تدريبات ملاكمة للبراعم والناشئين

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال الإدارة العامة للرياضة تدريبات ملاكمة (براعم وناشئين) بمركز شباب النصر، ضمن "المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى"، وذلك بحضور محمد جمال من وزارة الشباب والرياضة، وشيماء شعبان مشرف عام المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبى، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام إدارة الموهبة الرياضية، وإسلام دياب مدير عام الادارة العامة للموهبة الرياضة

يهدف المشروع إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية فى ألعاب متنوعة منها ( الجودو -التايكوندو - ألعاب القوى- المصارعة- الملاكمة- كرة القدم- كرة السلة ).

يضم المشروع القومي للموهبة النشء للمشروع اعتبارا من عمر 10 سنوات، بشرط أن يلعبوا مع منافسين من نفس فئتهم العمرية، حيث أن البدء بممارسة الملاكمة في عمر مبكر مناسب جدًا لاكتساب المهارة والوصول للاحتراف.

تدريبات مشروع ألف فتاه ألف حلم بالإسكندرية

تدريبات مشروع ألف فتاه ألف حلم بالإسكندرية

تدريبات مشروع ألف فتاه ألف حلم بالإسكندرية