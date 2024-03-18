الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. "تعليم الشيوخ" تناقش دور الشراكة البحثية بين التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، اجتماع لها عقب الجلسة العامة، اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائب علاء مصطفي بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية؛ سعيا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعي إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي.

 استيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج

ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة اليوم الاثنين، لمناقشة الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وأحال مجلس الشيوخ، خلال جلسة الأمس الاحد، طلب المناقشة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري، وتعقيب وزير النقل كامل الوزير والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة إلى الجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحثه  وإعداد دراسة عنه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس.

واستعرض النائب عادل اللمعى طلب المناقشة مطالبا بمعرفة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وقال النائب خلال طلب المناقشة إن رئيس الجمهورية وجه بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 30 سبتمبر2020

لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ التعليم الجامعى المؤسسات الانتاجية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

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